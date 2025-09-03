Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου νεαρού που εντοπίστηκε αιμόρφυρτος από τη μητέρα και την αδελφή του στο σαλόνι του σπιτιού όπου έμειναν στην Κόρινθο.

Ένα και πλέον 24ωρο από τη στιγμή που ο νεαρός ξεψύχησε, στενοί συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και συνάδελφοι στη δουλειά περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις.

Ο 22χρονος συνέχιζε τη ζωή του και προσπαθούσε τους τελευταίους μήνες να αφήσει οριστικά πίσω τις δυσκολίες από το τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του. Κανείς από όλους εκείνους που τον έβλεπαν και τον ζούσαν καθημερινά, δεν σκέφτηκε υπήρχε περίπτωση να κάνει κακό στον εαυτό του. Οι περισσότεροι το αποκλείουν.

Με δύο τραύματα αριστερά και δεξιά στο λαιμό ο 22χρονος

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έρευνα, ο 22χρονος έφερε δύο τραύματα, αριστερά και δεξιά στο λαιμό. Το τραύμα που ήταν αριστερά ήταν πιο βαθύ και το άλλο ρηχό, όπως διαπιστώθηκε. Επίσης, εντοπίστηκαν επιπόλαιες εκδορές στην κοιλιά. Στοιχεία που για πολλούς αποδυναμώνουν το σενάριο της αυτοκτονίας.

Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Τα τραύματα στην κοιλιά μπορεί να είναι τραύματά δισταγμού. Για να ισχυροποιηθεί η υποψία της ανθρωποκτονίας θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ακινητοποίησης ή να ναρκωθεί. Γι΄ αυτό πιστεύω πως ο ιατροδικαστής ορθώς περιμένει τα αποτελέσματα τον τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτό που μου ξινίζει είναι γιατί προσπάθησε με το αντίθετο χέρι να προκαλέσει τραύμα. Το βαθύ τραύμα συνήθως είναι το τελευταίο τραύμα. Τα πρώτα είναι δισταγμού και πιο επιπόλαια», είπε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Είναι δυνατόν ο 22χρονος να δέχτηκε επίθεση που αποδείχθηκε δολοφονική μέσα στο σπίτι που έμενε, χωρίς οι δικοί του να αντιληφθούν το παραμικρό; Βγήκε κάποια στιγμή από το διαμέρισμα χωρίς να γίνει αντιληπτός; Είχε λόγους να βάλει τέλος στη ζωή του; Γιατί ο αδερφός του εκφράζει φόβους για επίθεση από άτομα που γνώριζε το θύμα στο παρελθόν; Υπήρχαν ανοιχτοί λογαριασμοί του 22χρονου με κάποιους; Ποια είναι η αλήθεια για τα δύο τραύματα στο λαιμό που τελικά του στοίχισαν τη ζωή;

«Βρέθηκε σπασμένο το κινητό του και κομμάτι μονωτικής ταινίας»

Το μαχαίρι φέρεται να έχει βρεθεί στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε κάμερες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή για να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάποια ύποπτη κίνηση, πριν ο 22χρονος βρεθεί αιμόφυρτος.

Σύμφωνα με επιπλέον πληροφορίες του Γιώργου Καλλιακμάνη, επίτιμου προέδρου Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, στον χώρο βρέθηκε σπασμένο το κινητό του 22χρονου και ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας, το οποίο ενδέχεται να ήταν στο στόμα του και να έπεσε στη συνέχεια ή κάποιος να την έβγαλε.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να μπήκε στο σπίτι πρώτα ο 22χρονος και μετά από ώρα μπαίνει ο αδελφός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κ. Καλλιακμάνη, ο αδελφός του 22χρονου ήταν το άτομο που τον εντόπισε νεκρό και στη συνέχεια κάλεσε τον πατέρα του.