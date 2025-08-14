Συνελήφθη 20χρονος για την ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Κοζάνη το πρωί της Πέμπτης, 14 Αυγούστου. Ο νεαρός εισήλθε στο πρακτορείο και με την απειλή πιστολιού εξανάγκασε υπάλληλο του καταστήματος να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε στην πόλη και συνελήφθει. Στην κατοχή του βρέθηκε το κλεμμένο χρηματικό ποσό, το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε και το όπλο, το οποίο ήταν ψεύτικο.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.