Μία αρκούδα έκανε την εμφάνισή της σε δρόμους του χωριού Αναρράχη στον δήμο Εορδαίας στην Κοζάνη την Κυριακή, 18Ιανουαρίου, προκαλώντας την έκπληξη των κατοίκων.

Οδηγός εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο και τράβηξε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο, η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της.

Οι κάτοικοι του χωριού την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.

Πηγή: voria.gr