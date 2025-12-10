«Πόλεμος» επικίνδυνων πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου σημειώθηκε στην Κοζάνη το βράδυ της Τρίτης (9/12).

Σύμφωνα με το kozanimedia, εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της εκδήλωσης φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με τα πυροτεχνήματα, που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν τα παιδιά τους ενώ υπάρχουν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα να πηγαίνει, μάλιστα, με μικρό τραύμα στο μέτωπο, σε παρακείμενο φαρμακείο.

Πηγή: Kozanimedia