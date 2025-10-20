Από το Α.Τ. του Αγίου Παντελεήμονα προσπάθησε να αποδράσει σήμερα το πρωί ένας 35 χρονος κρατούμενος ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με πάνω από 15 καταδικαστικές αποφάσεις, για ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, ναρκωτικά κι άλλα αδικήματα.

Ωστόσο, έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για τις περισσότερες από αυτές, με τον όρο να δίνει το «παρών» στο οικείο Α.Τ. όπου διέμενε, όμως συχνά-πυκνά δεν τον τηρούσε.

Αυτός ήταν ο λόγος που οι αστυνομικοί θα προχωρούσαν στη σύλληψή του εκείνη την ημέρα. Μόλις το αντιλήφθηκε, ο 35χρονος Ρομά άρχισε να τρέχει για να βγει από το κτίριο και να αποδράσει.

Στην προσπάθειά του, πήδηξε πάνω στο πόδι αστυνομικού, με συνέπεια να του προκαλέσει κάταγμα αστραγάλου! Ο 35χρονος δεν κατάφερε τελικά να αποδράσει και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.