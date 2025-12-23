Στο στόχαστρο της Δίωξης Ναρκωτικών βρέθηκε χθες (22/12) στο Ηράκλειο της Κρήτης ένας 30χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε ενεργά σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό που θεωρείται ότι προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

30χρονος έκρυψε ναρκωτικά στο κριθαράκι – Πηγή ΕΛΑΣ

Μάλιστα, οι άνδρες της Δίωξης εντόπισαν μέρος των ναρκωτικών κρυμμένο σε τρόφιμα, σε μια σχετικά ασυνήθιστη κρυψώνα, μέσα σε ένα μπολ με κριθαράκι, που χρησιμοποιούσε ο 30χρονος.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (22.12.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 30χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υπηρεσίας, οργανώθηκε χθες (22.12.2025) πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο ημεδαπός να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε. Ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και στο όχημα και έρευνες σε οικίες που χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

48,9 γραμμάρια κοκαΐνης

27,1 γραμμάρια κάνναβης

Ζυγαριά ακριβείας

Σιδηρογροθιά

Χρηματικό ποσό 1.300 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

