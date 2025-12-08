Τα Χριστούγεννα με το Πάσχα φαίνεται πως μπέρδεψε ένας άνδρας από την Κρήτη, ο οποίος στην εκδήλωση για τον φωτισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στους Κάμπους Χανίων, ξεκίνησε να ρίχνει μπαλωθιές, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των διοργανωτών.

Το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής (7/12) στην πλατεία του χωριού, όταν ο δράστης ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως, αγνοώντας το γεγονός ότι στο σημείο είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος και μπορούσε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πολίτες που βρίσκονταν στην πλατεία κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, με τον άνδρα που έριξε τις μπαλωθιές να έχει ταυτοποιηθεί, ενώ είναι γνωστός στο συγκεκριμένο χωριό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίδραση των διοργανωτών ήταν αστραπιαία, καθώς έπεσαν κατευθείαν πάνω στον άνδρα, ζητώντας του να σταματήσει, καθώς με τις μπαλωθιές έθετε σε άμεσο κίνδυνο οικογένειες και μικρά παιδιά που βρέθηκαν στην πλατεία του χωριού για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Την ίδια στιγμή, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν παρακολουθούσε το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, αλλά ήταν καλεσμένος σε σπίτι που βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση από την πλατεία.

