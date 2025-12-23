Κράνη, αλκοτέστ και φυλλάδια με κανόνες σωστής οδηγικής συμπεριφοράς αλλά και μαρτυρίες δύο γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στην άσφαλτο μοίρασε σήμερα (23/12) κλιμάκιο της Τροχαίας Χανίων στο κέντρο της πόλης.

Απευθυνόμενοι στους οδηγούς, τόσο ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, όσο και η Διοικήτρια Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά, έκαναν έκκληση για την τήρηση του ΚΟΚ, «για να μη στερηθούμε την οικογένειά μας και να μη βρεθούμε στο νοσοκομείο από ένα τροχαίο ατύχημα».

Σύμφωνα με τους ίδιους, η Τροχαία Χανίων προετοιμάζεται για την εορταστική περίοδο, με αυξημένους ελέγχους όλο το 24ωρο σε πολλά σημεία της πόλης, ραντάρ και αλκοτέστ.

«Στην κοινωνία μας δεν ταιριάζουν βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές» τόνισε ο Αστυνομικός Διευθυντής. Οι οδηγοί, οφείλουν να μην αναπτύσσουν ταχύτητα, να μην πίνουν όταν οδηγούν, να φοράνε κράνος και ζώνη ασφαλείας και να μη χρησιμοποιούν το κινητό.

«Ως Αστυνομική Διεύθυνση, έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε δράσεις ώστε να προσφέρουμε ασφάλεια στους συμπολίτες μας. Κάνουμε έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον ΚΟΚ αλλά επισημαίνουμε και στους γονείς ότι η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους απαγορεύεται, με τις κυρώσεις να έχουν αυστηροποιηθεί τόσο για τους ανήλικους όσο και για τους γονείς και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων».

