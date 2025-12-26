Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο το μεσημέρι στις Μοίρες στη Μεσαρά της Κρήτης, όταν κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 78χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρει το e-mesara.gr, ο 78χρονος αναβάτης φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.

