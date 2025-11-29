Σε ράντζο στον διάδρομο της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται εδώ και μέρες ένας 52χρονος με καρκίνο τελικού σταδίου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο ασθενής νοσηλεύεται σε ράντζο, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του καθώς δεν υπάρχουν κρεβάτια σε κάποια άλλη δομή όπου θα μπορούσε να παραμείνει το διάστημα αυτό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, δεν είναι ο μόνος ασθενής που νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου καθώς στην ίδια θέση βρίσκονται κι άλλοι 13 ασθενείς.

Στο μεταξύ, δραματική είναι η υποστελέχωση της συγκεκριμένης κλινικής μετά και την παραίτηση δύο γιατρών του ΠΑΓΝΗ μετά την εντολή για εφημερίες και στα Χανιά.

Εξίσου δραματικές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα με την υπερπληρότητα όλων των δημόσιων δομών που μπορούν να δεχθούν ανήμπορους ανθρώπους, καθώς οι λίστες αναμονής είναι τεράστιες και η εισαγωγή γίνεται μόνο με εισαγγελικές παραγγελίες.