Θλίψη επικρατεί σε όλη την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης με τον θάνατο του 40χρονου Στέλιου που ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσής του από το φαράγγι του Αμπά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο θάνατός του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τους ίδιους τους διασώστες οι οποίοι ανέφεραν πως «το παλικάρι θα μπορούσε να ήταν ζωντανό».

Ο 40χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Τα μέλη του σωστικο’υ συνεργείου άναψαν φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή, καταβάλλοντες υπεράνθρωπες προσπάθειες. Προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 40χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πονάει.

Η προσέγγισή του έγινε με δυσκολία και οι πληροφορίες προς τις Αρχές ήταν εξαρχής συγκεχυμένες. Αρχικά, ειπώθηκε ότι ο 40χρονος σκοτώθηκε, στη συνέχεια ότι είναι καλά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, δόθηκαν και λάθος στοιχεία που καθυστέρησαν την προσέγγισή του.

Άτομα που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του άτυχου 40χρονου, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν σχολικός νοσηλευτής, είπαν ότι ίσως ο άνθρωπος αυτός να ζούσε σήμερα eάν είχε έρθει το ελικόπτερο από την πρώτη στιγμή.

Εμπειρος αλλά άτυχος

Αν και έμπειρος, ο περίπατος στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά, έμελλε να έχει τραγικό τέλος για τον Στέλιο, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «Λούκος».

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7/12 και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8/12, με τραγική κατάληξη, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ

Ο αναρριχητής, σύμφωνα με το Creta24.gr, τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σε κλήση του στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος που έσπευσαν στο σημείο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma. Το πρωί της επόμενης ημέρας (8/12), έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες. Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 40χρονο, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

(με πληροφορίες από Patris, Creta24)

