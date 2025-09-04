Τις κρυφές διαδρομές του μαύρου χρήματος, εντός και εκτός Ελλάδας, στην υπόθεση με το κύκλωμα μαφίας στην Κρήτη, εξετάζουν διεξοδικά οι αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχουν ήδη αναφορές για κινήσεις λογαριασμών στο εξωτερικό και ως εκ τούτου αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή στην έρευνα από αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

Ήδη, με εντολή Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων προσώπων έχουν «παγώσει» και ερευνώνται διεξοδικά.

Ο ρόλος των «ξενοδόχων»

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα μαφίας στην Κρήτη φαίνεται πως είχαν δύο αδέρφια με ξενοδοχειακές μονάδες στα Χανιά. Οι «ξενοδόχοι» κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Τα δύο αδέρφια δεν εμπλέκονται στην διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κατηγορούνται ότι παρείχαν βοήθεια σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετώπιζαν.

«Έρχονται νέες συλλήψεις»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Από την πλευρά της Αστυνομίας έρχονται και άλλες συλλήψεις για την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως επίσης τις επόμενες μέρες αναμένεται η προσαγωγή αρκετών υπόπτων και άλλων εμπλεκομένων έτσι ώστε να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση», περιγράφει η κ. Δημογλίδου.