Στην φυλακή οδηγείται 47χρονος άνδρας, ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά μια 18χρονη κοπέλα, μέσα σε πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά – Κυλλήνη.

Οπως γράφει το PatrisNews, το παραπάνω περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (30/8), λίγη ώρα αφού το πλοίο αναχώρησε από την Σάμη Κεφαλληνίας.

Ο πατέρας της νεαρής αντιλήφθηκε τις ασελγείς πράξεις του 47χρονου σε βάρος της κόρης του και ενημέρωσε αμέσως τον πλοίαρχο του καραβιού. Εκείνος με τη σειρά του, ειδοποίησε το Λιμεναρχείο Κυλλήνης ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας ομοεθνούς του, την ώρα που καθόντουσαν στα καθίσματα αεροπορικού τύπου και για την ακρίβεια, την ώρα που η φοιτήτρια κοιμόταν.

Ο 47χρονος τέθηκε σε επιτήρηση από το προσωπικό του πλοίο, μέχρι το πλοίο να φτάσει στο λιμάνι της Κυλλήνης. Όταν συνέβη αυτό, άνδρες του Λιμενικού της Κυλλήνης πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο και σχημάτισαν εις βάρος του δικογραφία, για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας. Ύστερα από την εις βάρος του κίνηση της ποινικής δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα, που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, ο Εισαγγελέας τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε σήμερα (1/9) το πρωί και ο 47χρονος κρίθηκε ένοχος. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.

Ο αλλοδαπός αναμένεται να εκτίσει έναν μήνα φυλάκισης, ενώ το υπόλοιπο της ποινής θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση.

(με πληροφορίες από patrisnews.gr)