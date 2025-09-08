Συναγερμός σήμανε χθες (7/9) το απόγευμα στη Φωκίδα, όταν τα ίχνη 3 περιπατητών χάθηκαν στη Γκιώνα. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος το πρωί της Δευτέρας (8/9), με τα 3 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια στην Λαμία.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής (7/9) το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε ειδοποίηση για αναζήτηση 3 περιπατητών στην περιοχή του όρους Γκιώνα Φωκίδας.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αερομεταφοράς τραυματία ημεδαπού στο όρος Γκιώνα #Φωκίδα.

💠https://t.co/0KbswUEOE8 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2025

Αμέσως συγκροτήθηκε μια ομάδα έρευνας και διάσωσης, από 14 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Άμφισσας και το Π.Κ. Λιδωρικίου, καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ.

Χθες το βράδυ, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δυσπρόσιτο σημείο τους 2 περιπατητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν τραυματισμένος. Οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου, κάτι που συνέβη το πρωί της Δευτέρας (8/9), με τον περιπατητή να είναι καλά στην υγεία του και να οδηγείται σε ασφαλές σημείο.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τους περιπατητές στο αεροδρόμιο Λαμίας – lamiareport.gr

Ελικόπτερο της πυροσβεστικής παρέλαβε τα 3 άτομα και τα μετέφερε στο αεροδρόμιο της Λαμίας. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.