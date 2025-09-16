Ελεύθερος αφέθηκε ο μαθητής 13 ετών που συνελήφθη στην περιοχή της Αγιάς, στη Λάρισα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του onlarissa, ο ανήλικος φέρεται με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου. Ειδικότερα φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.

Advertisement

Advertisement

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ιντερνετική ομάδα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου αναμενόταν να απολογηθεί ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας.