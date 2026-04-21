Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του 21χρονος που είχε καταγγελθεί από 17χρονη για βιασμό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Thestival, του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της 17χρονης και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει βιασμός, φαίνεται ωστόσο πως υπήρξε ερωτική συνεύρεση μεταξύ του 21χρονου και της 17χρονης.

Advertisement

Advertisement

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή φέρεται να ήταν η ίδια που ζήτησε από τον 21χρονο να την πάει βόλτα με το αυτοκίνητο, οι δύο τους πήγαν στα κοιμητήρια Ευόσμου, και ύστερα από πολύωρη συζήτηση, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο νεαρός, η ίδια φέρεται να του έδειξε έντονη πρόθεση για συνεύρεση και στη συνέχεια τελέστηκε η πράξη χωρίς κάποια αντίσταση.

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η 17χρονη βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου. Εκεί, κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος, ιδιοκτησίας 45χρονου. Όπως καταγγέλθηκε, στη συνέχεια η ανήλικη αποχώρησε από το κατάστημα με όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος, με τον οποίο είχε γνωριστεί λίγη ώρα νωρίτερα και μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής. Η ίδια στην καταγγελία της είχε υποστηρίξει πως ο νεαρός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος υπάλληλος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.