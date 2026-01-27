Το πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ βαθαίνει με τον πιο σκληρό τρόπο, καθώς μια νέα τραγωδία χτύπησε τον οπαδικό κόσμο του Δικεφάλου. Ένας 54χρονος άνδρας από τη Λάρισα, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή του όταν πληροφορήθηκε πως ανάμεσα στα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία βρισκόταν στενός του φίλος.

Ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το δυστύχημα στο Λουγκόζ. Όταν επιβεβαιώθηκε το μοιραίο όνομα, κατέρρευσε αμέσως. Παρά τις άμεσες προσπάθειες για παροχή πρώτων βοηθειών, υπέστη καρδιακή ανακοπή και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το γεγονός αυτό ήταν ακόμη πιο συγκλονιστικό, καθώς είχε προγραμματισμένο χειρουργείο καρδιάς τις επόμενες ημέρες. Η συναισθηματική φόρτιση αποδείχθηκε μοιραία.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία της Λάρισας και στον ευρύτερο χώρο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που θρηνούν όχι μόνο τον χαμό του φίλου τους αλλά και τον αδόκητο θάνατο ενός δικού τους ανθρώπου. Η τραγωδία αυτή προσθέτει ένα ακόμη βαρύ κεφάλαιο στην αλυσίδα πόνου που ξεκίνησε στην άσφαλτο της Ρουμανίας και συγκλόνισε όλη τη χώρα, υπενθυμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ζωή και πόσο βαριά μπορεί να χτυπήσει η μοίρα.