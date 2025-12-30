Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας με εγκεφαλίτιδα μετά από γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι διεκομίσθηκε στο νοσοομείο σε σοβαρή κατάσταση με σπασμούς την περασμένη Κυριακή (28.12). Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν εγκεφαλίτιδα επιπλοκή γρίπης και αμέσως την μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τελικά το μικρό παιδί – που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων – δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και τελικά νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, καθώς οι διαγνωστικές του εξετάσεις είναι καλές.

Ο κ. Γιαννάκος απένειμε τα εύσημα στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, ενώ συστήνει στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί με τη γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού που είναι σε έξαρση αυτή την εποχή.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί κατά της γρίπης, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία του εμβολιασμού ως βασικού μέτρου πρόληψης.