14-08-2009 Επίδαυρος-"Όρνιθες" ΚΘΒΕ. Γεωργία & Αντώνης Σαμαράς με την κόρη τους, Λένα-Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του, Ιωάννα Κολοκοτά - 14-08-2009 Επίδαυρος-"Όρνιθες" ΚΘΒΕ

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της μητέρας του πρώην πρωθυπουργού (Λένα), που συνδέεται και με την μακρά ιστορία της οικογένειας. Αλεξανδρινής καταγωγής, ήταν η δισέγγονη του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βιργινίας. ‘Ηταν, επίσης, εγγονή του Στεφάνου Δέλτα, «πατέρα του Κολλεγίου Αθηνών» και της Πηνελόπης Δέλτα, της μεγάλης μορφής των γραμμάτων, ενώ η Λένα Ζάννα είχε πατέρα τον Αλέξανδρο Ζάννα, υπουργό Αεροπορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Με μία τέτοια “κληρονομιά” στο όνομά της, η Λένα Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008. Συνέχισε με σπουδές πολιτικού μηχανικού στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας έτσι και το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας.

Δεν είχε εμπλακεί στην πολιτική, επιλέγοντας συνειδητά τους χαμηλούς τόνους στα νεανικά της χρόνια.

Ο τέως πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του. Η Λένα ήταν το πρώτο του παιδί, ενώ 7 χρόνια μετά τη γέννησή της, Ο Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του Γεωργία απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

