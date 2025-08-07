





Απρόσμενο τέλος για την 34 ετών κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, Λένα, την Πέμπτη: Υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό.

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού ζει δραματικές στιγμές, καθώς ουδείς ανέμενε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Advertisement

Advertisement

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο. Είχε

Κυριάκος Μητσοτάκης: “Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους”

“Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…”, αναφέρει σε ανάρτησή του σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Nίκος Ανδρουλάκης: “Η σκέψη μου είναι μαζί τους”

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης σε δική του ανάρτηση στα social media.

Σωκράτης Φάμελλος: “Ανείπωτο βάρος για τους γονείς”

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του.

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025