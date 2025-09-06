Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με γερανό στη Λ. Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα στη περιοχή του Νέου Κόσμου. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδόυ Κράτητος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Νέου Κόσμου όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Όπως έγινε γνωστό το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Λόγω σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με γερανό, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Κράτητος, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.