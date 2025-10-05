Τραγικό ναυάγιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 3,3 ναυτικά μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου Λέσβου, όταν λέμβος με πρόσφυγες και μετανάστες ανετράπη στην προσπάθειά τους να περάσουν από τις τουρκικές ακτές προς τη Λέσβο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε αμέσως μετά τον εντοπισμό των ναυαγών και συντονίστηκε από το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα Περιπολικό Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ένα Περιπολικό Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX.

Από το ΠΑΘ του Λιμενικού Σώματος διασώθηκαν 17 άτομα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Πλωμαρίου. Ωστόσο, μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το πλήρωμα του ΠΛΣ και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: Στο Νησί