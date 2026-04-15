Η κρίση που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο περνά πια από τα μαντριά και τα τυροκομεία στην «καρδιά» των μεταφορών του νησιού. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, κτηνοτρόφοι κράτησαν αποκλεισμένο το λιμάνι της Μυτιλήνης, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι στα περιοριστικά μέτρα, τα οποία – όπως καταγγέλλουν – έχουν οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα σε οικονομική ασφυξία.

Η ένταση κορυφώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης του Πάσχα, όταν κατά την άφιξη του πλοίου Blue Star Patmos οι συγκεντρωμένοι δεν επέτρεψαν την αποβίβαση φορτηγών με εμπορεύματα, ανάμεσά τους και ευπαθή προϊόντα. Επιτράπηκε μόνο η αποβίβαση επιβατών, ΙΧ, καθώς και οχημάτων με στρατιωτικό υλικό και φαρμακευτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέσα στο πλοίο παρέμειναν εγκλωβισμένα 42 φορτηγά και ένα λεωφορείο, ενώ αβέβαιη εμφανιζόταν και η εκτέλεση του απογευματινού δρομολογίου.

Advertisement

Advertisement

Η κινητοποίηση της Τετάρτης ήρθε σε συνέχεια των χθεσινών γεγονότων, την Τρίτη 14 Απριλίου, όταν ομάδες κτηνοτρόφων προχώρησαν σε κατάληψη της χερσαίας ζώνης και του καταπέλτη του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. Το πλοίο τελικά αναχώρησε με περιορισμένο αριθμό επιβατών, ενώ έμειναν εκτός όλα τα φορτηγά και τα ΙΧ που επρόκειτο να ταξιδέψουν. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί έριξαν γάλα στο λιμάνι, σε μια συμβολική εικόνα της αδυναμίας διάθεσης της παραγωγής τους.

Στον πυρήνα της οργής τους βρίσκεται η πεποίθηση ότι τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό «πάγωσαν» τη λειτουργία της αγοράς, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχο δίχτυ προστασίας για όσους βλέπουν γάλα, κρέας και τυροκομικά να μένουν αδιάθετα. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για οικονομικό αδιέξοδο, καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης, ενώ η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει ήδη καλέσει σε συνέχιση του μπλόκου και σε παλλεσβιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 16 Απριλίου.

Σημαντική είναι και η παράπλευρη πίεση που αρχίζει να ασκείται σε άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξαιτίας του συνεχιζόμενου αποκλεισμού ανεστάλησαν και δρομολόγια που συνδέουν τη Μυτιλήνη με τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, εντείνοντας την ανησυχία για το συνολικό αποτύπωμα της κρίσης στην εικόνα και την κανονικότητα του νησιού.

Ο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης βρέθηκε στο λιμάνι, συναντήθηκε με αγρότες και κτηνοτρόφους και ζήτησε άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μεταφέροντας τέσσερα βασικά αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου: πλήρη αποζημίωση για το γάλα που δεν διατίθεται, αποζημίωση και αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου, αποδέσμευση προϊόντων που είχαν παραχθεί πριν την εμφάνιση κρούσματος και αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσο ισχύουν τα μέτρα.

Παράλληλα, προχώρησε και σε πιο θεσμική κίνηση πίεσης. Με πρότασή του, η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητήθηκε από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης να επιτραπεί εκ νέου η διακίνηση γαλακτοκομικών και παράγωγων προϊόντων από το λιμάνι, υπό την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων βιοασφάλειας. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως σαφής δημόσια παρέμβαση της Περιφέρειας υπέρ της αποσυμφόρησης του πρωτογενούς τομέα, παρότι παραμένει ανοιχτό το αν και πώς μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς σύγκρουση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το βέβαιο είναι ότι η Λέσβος βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια διπλή πίεση: από τη μία, την ανάγκη υγειονομικής διαχείρισης του αφθώδους πυρετού και, από την άλλη, την ασφυξία ενός παραγωγικού κόσμου που δηλώνει πως δεν αντέχει άλλο. Και όσο η απάντηση της Πολιτείας καθυστερεί, το λιμάνι της Μυτιλήνης μετατρέπεται σε τόπο σύγκρουσης για το παρόν – και ίσως για το μέλλον – της νησιωτικής οικονομίας.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI