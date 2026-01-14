Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Δύο χρόνια μετά τη νύχτα της φωτιάς στο σπίτι του — μια τραγωδία που του στοίχισε τη σύντροφο της ζωής του — ο Μανώλης Μαυρομμάτης φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο από το κέντρο αποκατάστασης, έχοντας δώσει έναν μακρύ και εξαντλητικό αγώνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso», η εικόνα του παρουσιάζει βελτίωση τους τελευταίους μήνες, ενώ στο πλευρό του παραμένουν σταθερά ο γιος του, στενοί φίλοι και συγγενείς, που του δίνουν δύναμη στην καθημερινή μάχη.

Το χρονικό της φωτιάς και η «μάχη» στο νοσοκομείο

Υπενθυμίζεται πως, την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι χωρίς αισθήσεις. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας επιβίωσης.

Η σύζυγός του, Ρένα Βενιέρη, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές και κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Από τη ΜΕΘ στην αποκατάσταση

Σε μια ιδιαίτερα βαριά κλινική πορεία, ο Μανώλης Μαυρομμάτης παρέμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ, ενώ στη συνέχεια αποσωληνώθηκε στις 9 Απριλίου, πριν ξεκινήσει ένας νέος κύκλος μηνών αποκατάστασης, με φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.

Παράλληλα, σε τηλεοπτική αναφορά (Happy Day) έγινε λόγος για το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στην κουζίνα, ενώ επισημάνθηκαν και τα εγκαύματα που είχαν υποστεί οι δύο άνθρωποι εκείνο το βράδυ.

Το πιο κρίσιμο, ωστόσο, είναι το σημερινό: οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το εξιτήριο πλησιάζει και μαζί του, η επιστροφή σε μια καθημερινότητα που δεν θα είναι ίδια, αλλά μπορεί να είναι ξανά «ζωή».

