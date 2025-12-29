Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) αναδεικνύει σε δημοσίευμά του τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η Κρήτη και η Γαύδος εξαιτίας της αυξημένης πίεσης από τις μεταναστευτικές ροές.

«Νωρίς το πρωί της Κυριακής (28/12) το πλήρωμα ενός φορτηγού πλοίου εντόπισε σκάφος με 108 μετανάστες στα νότια των ακτών της Κρήτης. Η ελληνική ακτοφυλακή που κλήθηκε στο σημείο μετέφερε τους ανθρώπους στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Advertisement

Advertisement

Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μόλις το Σάββατο η ακτοφυλακή και η Frontex είχαν διασώσει 522 ανθρώπους από διάφορα σκάφη ανοιχτά της Κρήτης. Την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα είχαν εντοπιστεί μέσα σε μόλις δύο ημέρες πάνω από 650 μετανάστες στα πέριξ της Κρήτης.

Στελέχη της ελληνικής ακτοφυλακής αποδίδουν την ασυνήθιστη αύξηση στις ήπιες καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων, που διευκολύνουν τα δίκτυα διακινητών».

Όπως αναφέρει περαιτέρω το RND, «έπειτα από μερικές ημέρες οι άνθρωποι μεταφέρονται από την Κρήτη σε κέντρα υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, είναι οι τοπικοί δήμοι αυτοί που προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε στεγνά ρούχα, φαγητό και νερό. Όμως με εκατοντάδες αφίξεις σε καθημερινή βάση, αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολο».

Από τις αρχές του έτους, πάντως, «έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα περίπου 48.000 παράτυποι μετανάστες. Πρόκειται για μείωση περίπου 25% σε σύγκριση με πέρυσι».

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ενισχύσει «τη φύλαξη των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία με έναν φράχτη μήκους 40 χιλιομέτρων, αισθητήρες κίνησης και θερμικές κάμερες, ενώ τα σύνορα ελέγχονται αυστηρότερα και από την τουρκική πλευρά».

Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μετανάστες στην Αγία Γαλήνη και στο Ρέθυμνο στη Κρήτη. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που το ίδιο διάστημα «έχουν φτάσει στη Γαύδο και την Κρήτη σχεδόν 20.000 άνθρωποι που ζητούν προστασία – 4 φορές περισσότεροι από πέρυσι. Οι περισσότεροι κατάγονται από το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο και το Σουδάν.

Περίπου το ένα πέμπτο εξ αυτών είναι ανήλικα αγόρια ηλικίας 15 έως 18 ετών. Κάθε τρίτος ανήλικος φτάνει στη χώρα ασυνόδευτος, χωρίς γονείς ή συγγενείς», καταλήγει το γερμανικό δίκτυο.

(Με πληροφορίες από DW)