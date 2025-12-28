Στον εντοπισμό και τη διάσωση 108 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο προχώρησαν τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Advertisement

Advertisement

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου μαζί με τους συγκεντρωμένους από παλαιότερες διασώσεις, πλέον συνωστίζονται 830 μετανάστες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ