Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Το ίδιο θα ισχύει και για για κάποιες λεωφορειακές γραμμές καθώς και το τραμ, κατά τους πολυσύχναστους μήνες.

Υπενθυμίζεται πως – όπως είχε τονίσει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης – οι υπάλληλοι των ΜΜΜ αναμένεται να λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια. Επίσης προβλέπεται να γίνουν κι άλλες προσλήψεις.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι… οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε δηλώσει ο κύριος Κυρανάκης.