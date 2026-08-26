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Στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο μικρός «Αλέξης», ένα αρσενικό νεογέννητο φωκάκι που εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του επί τρεις ημέρες στις δυτικές ακτές των Σπετσών, αναζητώντας τη μητέρα του.

Όπως ανακοίνωσε η MOm, πρόκειται για το πρώτο νεογέννητο φώκιας που εντοπίζεται φέτος χωρίς τη μητέρα του και χρειάστηκε να τεθεί υπό την προστασία της οργάνωσης. Το μικρό ζώο μετακινούνταν από παραλία σε παραλία, ανάμεσα σε λουόμενους, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

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Οι άνθρωποι της MOm παρακολουθούσαν την κατάσταση για τρεις ημέρες, ελπίζοντας ότι η μητέρα του θα επέστρεφε. Όταν διαπιστώθηκε πως το φωκάκι παρέμενε μόνο του, οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή του Λιμεναρχείου Σπετσών, τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών.

Ο «Αλέξης» μεταφέρθηκε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε άμεσα η περίθαλψή του. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι είναι ελλιποβαρής και αφυδατωμένος, χωρίς ωστόσο η συνολική εικόνα της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Το φωκάκι λαμβάνει πλέον εντατική φροντίδα, με βασικό στόχο να ανακτήσει βάρος και δυνάμεις. Εφόσον η πορεία της υγείας του είναι θετική, στόχος είναι να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον και να βρεθεί ξανά στο Αιγαίο.

Στην επιχείρηση διάσωσης και στη φροντίδα του συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το Λιμεναρχείο Σπετσών, η κτηνίατρος Θάλεια Λαζαρίδη, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Ειρήνη Μολφέση και η ομάδα SCFA Animal Clinic. Η Alpha Lines ανέλαβε τη μεταφορά του στον Πειραιά, ενώ το Κέντρο Περίθαλψης της MOm φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.