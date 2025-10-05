Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα, διέψευσε, μιλώντας στο Mega, τον Βασίλη Μπισμπίκη, που είχε υποστηρίξει ότι η εμφάνισή του στο Σύνταγμα στο πλευρό του απεργού πείνας έγινε κατόπιν καλέσματός τους.

Η Μιρέλα Ρούτσι αποσαφήνισε ότι η επίσκεψη δεν έγινε μετά από δικό τους κάλεσμα: ««Όχι. Κατηγορηματικά όχι…εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει» ανέφερε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει το ενδεχόμενο ο σύζυγός της να είχε καλέσει τον ηθοποιό, είπε «δεν νομίζω, τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης αιφνιδίασε, καθώς εμφανίστηκε για να συναντήσει τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, δίπλα στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Στον απόηχο της νυχτερινής περιπέτειάς του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο , όπου επιστρέφοντας ξημερώματα από κρητικό γλέντι τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία αυτοκίνητα και παρέσυρε στο πέρασμά του μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, ο Μπισμπίκης θέλησε να δώσει μήνυμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος στην τραγωδία των Τεμπών όπου σκοτώθηκε ο γιος του Ντένις.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε πει ότι ο Ρούτσι ήθελε να δει τον ίδιο και τη Δέσποινα Βανδή, η οποία δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη- «Το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω και να συμπαρασταθώ σ’ αυτόν τον άνθρωπο» είχε πει.





