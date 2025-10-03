Η χειραψία ανάμεσα στον Πάνο Ρούτσι και στον Βασίλη Μπισμπίκη

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Βασίλης Μπισμπίκης αιφνιδίασε, καθώς εμφανίστηκε για να συναντήσει τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, δίπλα στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Στον απόηχο της νυχτερινής περιπέτειάς του περασμένου Σαββάτου, όπου επιστρέφοντας ξημερώματα από κρητικό γλέντι τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία αυτοκίνητα και παρέσυρε στο πέρασμά του μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, ο Μπισμπίκης θέλησε να δώσει μήνυμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος στην τραγωδία των Τεμπών όπου σκοτώθηκε ο γιος του Ντένις.

Ο Ρούτσι ζητάει εκταφή και τοξιλογική εξέταστη στη σορό του γιου του, επιμένοντας για 19η ημέρα στην απεργία πείνας, με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινώνεται και να έχει χάσει 10 κιλά.

Νωρίτερα το πρωί, ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στη γειτονιά της Φιλοθέης, όπουι είχε προκαλέσει ζημιές σε ΙΧ και σπίτι, προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη από όσους υπέστησαν ζημιές στο τροχαίο που προκάλεσε και να τους προσφέρει γλυκά ως ένδειξη μεταμέλειας.