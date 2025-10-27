Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν που βρισκόταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και οχήματα. Στις φλόγες τυλίχθηκαν 12 οχήματα εκ των οποίων τα εννέα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει 3 άτομα με κουκούλες και μαύρα ρούχα να κινούνται πεζοί και να πετούν τα μπουκάλια με το εύφλεκτο υλικό.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. October 27, 2025