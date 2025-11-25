Αίσθηση προκαλούν όσα είπε στους αστυνομικούς ο 44χρονος που σκότωσε το αδερφό του με ψαλίδι στη Νέα Πέραμο.

Η οικονειακή τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδερφού της οικογένειας που κάλεσε και την αστυνομία.

«Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε ο αδελφοκτόνος στους αστυνομικούς.

Ο δράστης ήταν γνώριμος των αρχών αλλά ως «θύμα», καθώς έξι φορές έχει καταγγείλλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Star η πρώτη μήνυση υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Ακολούθησαν ακόμη δύο βαία περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις του, όμως, δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδερφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέρφια ήταν γιοι αστυνομικού, οποίος έχει πεθάνει. Αρχικά ζούσαν στον Λουτρόπυργο και την Κινέτα, αλλά πριν 7 χρόνια έφυγαν όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Οι καυγάδες μεταξύ των τριών αδερφών ήταν συχνοί με τους γείτονες να μιλούν για φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων μέσα στο σπίτι.

Οι εντάσεις είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να έχει εκμυστηρευτεί σε γείτονες ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι λίγες ώρες πριν το δολοφονικό επεισόδιο, ο δράστης κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση. Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο ίδιος έλεγε ότι «αν ανέβει πάνω, θα σκοτώσει τον αδελφό του», τελικά όμως έγινε το αντίθετο, καθώς ο ίδιος επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο 44χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο και συνελήφθη από τις αρχές.

