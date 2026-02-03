Η οικογένεια του 27χρονου που δολοφονήθηκε πρόσφατα στη Νέα Πέραμο είχε συγκλονιστεί στο παρελθόν από ένα άλλο σοκαριστικό έγκλημα, το οποίο είχε μείνει ανεξιχνίαστο για μήνες πριν οι Αρχές καταφέρουν να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Θύμα εκείνης της υπόθεσης ήταν ο θείος του 27χρονου, ο αδελφός του πατέρα του, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος με δύο μαχαιριές μέσα στο σπίτι του, ενώ η σύζυγός του ήταν δεμένη και φιμωμένη σε καρέκλα. Αρχικά, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι τρεις ληστές είχαν μπει στο σπίτι, τη δέσαν και τη φίμωσαν, σκοτώνοντας τον άνδρα της. Το φονικό έγινε στις 1 Ιουνίου 1999, με το θύμα να φέρει δύο μαχαιριές στην πλάτη και τον λαιμό, ενώ το παιδί τους, μόλις 9 ετών, κατάφερε να απελευθερώσει τη μητέρα του και να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλεγε στοιχεία για μήνες, ενώ το φονικό μαχαίρι βρέθηκε από τον πατέρα του θύματος σε οικοδομή μόλις 50 μέτρα μακριά από το σπίτι. Σταδιακά αποκαλύφθηκε η αλήθεια: ηθική αυτουργός ήταν η σύζυγος του θύματος, η οποία είχε στήσει ολόκληρη επιχείρηση παραπλάνησης των Αρχών, ενώ δράστης αποδείχθηκε ένας Αλβανός εργαζόμενος σε οικοδομή, με τον οποίο είχε ερωτική σχέση.

Η γυναίκα καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Το 2005 έλαβε αποφυλάκιση, αλλά την επόμενη χρονιά επέστρεψε στη φυλακή έπειτα από αγωγή των συγγενών του θύματος, οι οποίοι ζητούσαν αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό είχε αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην οικογένεια, η οποία πλέον βλέπει με δέος και τον θάνατο του 27χρονου, θυμίζοντας ότι τα τραύματα του παρελθόντος μπορούν να στοιχειώσουν γενιές. Η υπόθεση δείχνει πώς η αλήθεια και η δικαιοσύνη χρειάζονται χρόνο για να αποκαλυφθούν, ενώ η προδοσία και η μοχθηρία κάποιων μπορεί να καταστρέψουν ζωές για πάντα.

Η σύνδεση των δύο εγκλημάτων στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο πένθος της οικογένειας, αφήνοντας την κοινωνία να αναρωτιέται για τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις συνέπειες των πράξεων που δεν μπορούν να μείνουν κρυφές.