Η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο συνεχίζει να συγκλονίζει, με τον πατέρα του θύματος να ζητά να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως, τονίζοντας ότι μέλη της οικογένειας γνώριζαν πως ο γιος του κινδύνευε εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώην σύζυγός του είχε φύγει για την Κρήτη πριν από δύο χρόνια, φοβούμενη για την ασφάλειά της, ενώ η μητέρα δεν είχε επαφή με τον γιο τους από τότε. Ο 27χρονος είχε προειδοποιήσει τον πατέρα του ότι τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του βρίσκονταν σε κίνδυνο. «Θέλω να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου», τόνισε, ζητώντας αποκάλυψη πληροφοριών που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο πατέρας σημείωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή είχε εχθρούς, στοιχεία που διερευνά η Αστυνομία. Όπως ανέφερε, οι τελευταίες συναντήσεις τους ήταν απολύτως φυσιολογικές, χωρίς εντάσεις ή περίεργες συμπεριφορές. Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη συνάντηση σε δικαστήριο, όπου ήταν μάρτυρες και οι δύο σε υπόθεση που αφορούσε τον ίδιο τον πατέρα, χωρίς να υπάρχει αντιδικία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και η αδελφή του θύματος είχε συναντήσει τον 27χρονο λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, χωρίς να αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία του να αποδεχθεί την απώλεια. Ο πατέρας αποκάλυψε ότι ο γιος του διατηρούσε επιχείρηση εύρεσης εργατών, χωρίς να γνωρίζει αν είχε ενοχλήσει κάποιον. «Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι τον προειδοποιούσε συχνά να απομακρυνθεί από «κακές παρέες».

Στο παρελθόν, όπως ανέφερε, είχε καταθέσει μήνυση κατά του γιου του για βία, την οποία όμως απέσυρε στη συνέχεια. Εξήγησε επίσης ότι πριν από περίπου δύομιση μήνες είχε δεχθεί επίθεση με καμένα αυτοκίνητα, γεγονός που θεωρεί πιθανό να συνδέεται με τα τελευταία τραγικά γεγονότα, ενώ υπάρχει σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Ο πατέρας αναφέρθηκε σε ένα αυτοκίνητο στο όνομα του γιου του που πωλήθηκε πρόσφατα, ζητώντας να διερευνηθεί πού κατέληξαν τα χρήματα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιος του κρατήθηκε ζωντανός για περίπου έξι ημέρες πριν δολοφονηθεί, χωρίς να ζητηθούν λύτρα. «Τον κρατούσαν και τον βασάνιζαν. Κάτι αναζητούσαν ή ήθελαν να τον εκδικηθούν», σημείωσε.

Τέλος, τόνισε ότι δεν ενημερώθηκε από τις Αρχές για την απαγωγή του γιου του και ζήτησε απαντήσεις για το ποιος και γιατί τον βασάνισε και τον σκότωσε, υπογραμμίζοντας ότι βιώνει για δεύτερη φορά το ίδιο δράμα, καθώς το 1999 είχε χάσει και τον αδελφό του από βίαιο έγκλημα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια πίσω από τη φρικτή δολοφονία.