Μπροστά σε έναν γρίφο βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών, τα οποία έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία από τη Νέα Πέραμο.

Το μεσημέρι της Τρίτης η μητέρα και ο θείος του θύματος πήγαν στο ρέμα, όπου βρέθηκε η σορός την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο στη μνήμη του. Εκεί κάποιοι περιπατητές τους ενημέρωσαν ότι λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά είναι ένα όχημα κατεστραμμένο από τις φλόγες. Επειδή οι συγγενείς του θύματος δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν, κάλεσαν τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι πεπεισμένοι πως πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, για να αρπάξουν τον 27χρονο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Εκείνο που τους εντυπωσίασε, όμως, είναι το γεγονός ότι όταν είχε εντοπιστεί η σορός δεν είχαν βρει το αυτοκίνητο, παρόλο που είχαν χρησιμοποιήσει ντρόουν για να εξερευνήσουν την περιοχή και τότε το όχημα δεν ήταν εκεί.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Αστυνομίας θεωρούν ότι οι δράστες μετακίνησαν και πυρπόλησαν το αυτοκίνητο μεταγενέστερα, ώστε να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την έρευνα των αρχών, καθώς εκεί δεν υπάρχει κάλυψη από κάμερες ασφαλείας.

Ζητούμενο για τους αστυνομικούς είναι γιατί δεν το έκαναν από την πρώτη στιγμή, με κάποιους από τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι οι δράστες δεν είχαν προετοιμάσει εξ αρχής την πυρπόληση του οχήματος και δεν είχαν μαζί τους δεύτερο αυτοκίνητο για να φύγουν από το σημείο.