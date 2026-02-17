Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, καθώς εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών που τον απήγαγαν έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και στη συνέχεια τον εκτέλεσαν σε ρέμα.

Το όχημα ανακαλύφθηκε σήμερα (17/2) το απόγευμα στην περιοχή της Μάνδρας, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά, όπως μετέδωσε το MEGA. Η Μάνδρα είναι επίσης η περιοχή όπου είχε καταγραφεί τελευταία φορά το όχημα από κάμερα ασφαλείας ταβέρνας.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε χάρη σε πληροφορίες δύο περιπατητών που γνώριζαν καλά την περιοχή και ενημέρωσαν τον θείο του 27χρονου, ο οποίος είχε πάει την προηγούμενη Κυριακή μαζί με τη σύντροφό του στο ρέμα της Νέας Περάμου για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του νεαρού.

Ο θείος και η συντροφός του τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Αν και αρχικά δεν εντοπίστηκε, ο θείος επικοινώνησε άμεσα με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, που ανέλαβε την έρευνα.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στην δύσβατη περιοχή, με αποτέλεσμα το όχημα να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο καμένο αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση του 27χρονου. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με τους δράστες και τις συνθήκες της δολοφονίας.