Στη δημοσιότητα δίνεται νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των απαγωγέων του 27χρονου, ο οποίος αρπάχτηκε έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και στη συνέχεια εκτελέστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές στρέφουν το βάρος των ερευνών στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και στις καταθέσεις συγγενικών προσώπων του θύματος, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Advertisement

Advertisement

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται το αυτοκίνητο των δραστών να κινείται στην οδό Αφών Κυπραίου στην Ελευσίνα, τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την κατοικία του 27χρονου. Σύμφωνα με τις εικόνες, οι δράστες κινούνται με σταθερή ταχύτητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να κινήσει υποψίες ή να προδώσει τις εγκληματικές τους προθέσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σε κάποιο σημείο, το όχημά τους έρχεται «πρόσωπο με πρόσωπο» με περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρά την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός δεν επιταχύνει ούτε επιχειρεί ύποπτο ελιγμό, συνεχίζοντας κανονικά την πορεία του, λίγο πριν ολοκληρωθεί το σχέδιο που κατέληξε στη στυγερή δολοφονία του 27χρονου.