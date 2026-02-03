Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Αίσθηση προκάλεσε η μαρτυρία της συντρόφου του 27χρονου, η οποία δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα δεδομένα της υπόθεσης δολοφονίας του 27χρονου. Η σύντροφος του επιχειρηματία περιέγραψε ότι είδε μαυροφορεμένους άνδρες να αρπάζουν τον σύντροφό της από το κουδούνι του σπιτιού της και να τον βάζουν βίαια στο αυτοκίνητο. Στους αστυνομικούς απάντησε ότι το θύμα δεν είχε εκφράσει φόβο ούτε βρισκόταν υπό καθεστώς προστασίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αρχές, το θύμα χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της λίγο πριν την αρπαγή του. Ωστόσο, τα βίντεο που εξετάζει η ΕΛΑΣ δείχνουν τον 27χρονο να περπατά σε πεζοδρόμιο κοντά στο σπίτι και στη συνέχεια να επιβιβάζεται κατευθείαν στο αυτοκίνητο των δραστών.

Αυτή η διαφορά ανάμεσα στη μαρτυρία και το οπτικό υλικό δημιουργεί ένα νέο σημείο αντίφασης στις έρευνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύντροφος θα κληθεί ξανά για συμπληρωματικές καταθέσεις, προκειμένου οι Αρχές να ξεκαθαρίσουν τα γεγονότα και να αξιολογήσουν την ακριβή χρονική ακολουθία της απαγωγής.

Η οικογένεια του 27χρονου επιχειρηματία πιστεύει ότι σύντροφος του 27χρονου πρέπει να γνωρίζει περισσότερα πράγματα απ’ όσα υποστηρίζει ότι ξέρει. Δεν αναφέρουν ότι εμπλέκεται στη στυγερή δολοφονία, αλλά θεωρούν ότι ξέρει πράγματα που ενδεχομένως να βοηθήσουν τις αρχές να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου.

Οι αρχές ερευνούν το ποινικό παρελθόν του 27χρονου και διαπίστωσαν ότι είχε «λευκό» μητρώο, ενώ το όνομά του είχε εμφανιστεί μόνο σε αρχεία λόγω υποθέσεων άλλων ατόμων. Το μοναδικό περιστατικό που τον αφορούσε ήταν προσαγωγή για οπαδικό επεισόδιο.

Οι έρευνες επεκτείνονται τώρα σε βίντεο και οπτικό υλικό από διαδρομές προς τη Μάνδρα, καθώς εκτιμάται ότι οι δράστες μετέφεραν εκεί τον επιχειρηματία πριν τον εκτελέσουν σε δυσπρόσιτο σημείο.