Μαραθώνια ήταν η κατάθεση της μητέρας του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο που απήχθη και βρέθηκε δολοφονημένος μερικές μέρες αργότερα.

Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς, στην εξάωρη κατάθεσή της, τελευταία δεν είχε πολλές επαφές με τον γιο της, τον οποίο μάλωνε για τις επιλογές του, όπως το γεγονός ότι η σύντροφός του ήταν και πρώην σύντροφος άλλου φίλου του.

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες αλλά όχι ποιες είναι αυτές», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του 27χρονου. Σε ερώτημα για τα χρήματα που κληρονόμησε το παιδί της, είπε ότι αυτά σκότωσαν τον γιο της και για το λόγο αυτό τα θεωρεί καταραμένα. Αν έλθει ποτέ στην κατοχή της μέρος τους θα τα δώσει σε ιδρύματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η σύντροφος του 27χρονου είχε καταθέσει στις αρχές, ότι εκείνος μιλούσε περισσότερο με την μητέρα του και όχι τόσο με τον πατέρα του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι επαφές με τους γονείς του ήταν ελάχιστες.

Σύμφωνα τα όσα είπε η σύντροφος στο Ανθρωποκτονιών, πατέρας και γιος είχαν συχνά διαφωνίες για τα περιουσιακά, και ιδιαίτερα για τα όσα κληρονομούσε ο 27χρονος από τον παππού του. Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξετάζουν ηχητικά μηνύματα που έστελνε ο πατέρας του θύματος στον 27χρονο, στα οποία φέρεται να τον απειλούσε.

Από την άλλη μεριά, ο πατέρας του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο κατέθεσε πως ο γιος του το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε ξεκινήσει «παρέες» με Αλβανούς, Ρώσους και Ρουμάνους, που κάποιοι από αυτούς μάλιστα είναι και ποινικοί, χωρίς όμως να μπορεί να τους κατονομάσει.

Πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν ότι και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν αποκτήσει παρόμοιες πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένα ονόματα.