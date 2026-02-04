Πρόσωπο «κλειδί» για την υπόθεση της αρπαγής και δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο είναι τόσο η σύντροφος του θύματος, όσο και ο πατέρας του, ο οποίος φαίνεται πως γνώριζε για τις απειλές που δεχόταν ο γιος του.

Πιο συγκεκριμένα, χθες (3/4) η σύντροφος του θύματος κατέθετε επί 6 ώρες και μεταξύ άλλων μίλησε για την δουλειά που έκανε ο σύντροφός της αλλά και για τις σχέσεις που είχε με την οικογένειά του. Ανέφερε ότι οι επαφές που είχε ο 27χρονος με τους γονείς του ήταν ελάχιστες. «Μιλούσε λίγο περισσότερο με την μητέρα του, πιο λίγο με τον πατέρα του γιατί τσακωνόντουσαν πολύ», είπε.

Σύμφωνα τα όσα είπε η σύντροφος στο Ανθρωποκτονιών, πατέρας και γιος είχαν συχνά διαφωνίες για τα περιουσιακά, και ιδιαίτερα για τα όσα κληρονομούσε ο 27χρονος από τον παππού του. Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξετάζουν ηχητικά μηνύματα που έστελνε ο πατέρας του θύματος στον 27χρονο, στα οποία τον απειλούσε.

Αυτά τα ηχητικά αναμένεται να κατατεθούν σύντομα στις αρχές, οι οποίες έχουν ήδη στα χέρια τους το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ίσως η σύντροφος του θύματος κληθεί ξανά για κατάθεση, καθώς έχουν εντοπιστεί κενά στην ήδη υπάρχουσα κατάθεση.

Πατέρας 27χρονου: «Όλοι γνώριζαν γιατί φοβόταν ο γιος μου»

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο αναμένεται αύριο (5/2) να καταθέσει στις αρχές. Από την δική του πλευρά είχε υποστηρίξει πως όλοι γνωρίζουν γιατί φοβόταν ο γιος του, ακόμα και οι φίλοι του. Δεν δίστασε μάλιστα, να πει ευθέως ότι η σύντροφος και η μητέρα του γιου του ξέρουν τι έχει συμβεί αλλά δεν μιλάνε.

«Το υποψιαζόμουν (ότι θα τον σκοτώσουν) και του είχα πει δυο κουβέντες, επειδή είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με το ατύχημα και του λέω ‘’γιε μου, βγάζεις μόνος σου τα μάτια σου’’. Πολεμάνε να ρίξουνε λάσπη αλλά η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Και η μητέρα του να μου πει γιατί έφυγε και πήγε Κρήτη και από πού κινδύνευε. Ο γιος μου δηλαδή έχει πει, ότι κινδύνευε και αυτός και η οικογένεια όλη.

Να μας πει η μητέρα του από πού κινδύνευε. Να ανοίξουν τα στόματά τους. Η μητέρα του δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Ούτε συγγενείς έχει στην Κρήτη, ούτε τίποτα. Γιατί κατέφυγε και πήγε στην Κρήτη να μας πει; Να βγει τώρα στον αέρα και να μου πει για ποιο λόγο πήγε στην Κρήτη;».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είχαν τεταμένες σχέσεις με τον γιο του εξαιτίας μίας κληρονομιάς, τόνισε: «Είμαι και εγώ κληρονόμος. Ό,τι κληρονόμησε ο γιος μου, το κληρονόμησε από τον πατέρα μου. Αλλά μόλις πέθανε η μάνα μου, γιατί έχω χάσει τη μάνα μου, τώρα το Μάρτη κλείνει χρόνο, μετά κληρονόμησε ο γιος μου, μέσα από το κτίριο που ήτανε κληρονόμος. Έπαιρνε νοίκια».