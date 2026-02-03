Για κατάθεση στους αστυνομικούς των Ανθρωποκτονιών κλήθηκε η σύντροφος του 27χρονου, που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Η γυναίκα βρίσκεται στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, η μητέρα του 27χρονου μίλησε για την σχέση της με τον γιο της, αλλά και την αλλαγή στην συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα.

Η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», Περιέγραψε τον γιο της ως άνθρωπο ήρεμο και αγαπητό, επισημαίνοντας ότι «δεν φοβόταν» και πως ποτέ δεν είχε αναφέρει κάτι που να δείχνει ότι κινδυνεύει.

Όπως ανέφερε, ο 27χρονος ήταν ευχάριστος, κοινωνικός και λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων. Παρότι στο παρελθόν είχαν σημειωθεί διαρρήξεις στο σπίτι τους, αυτές συνέβησαν πολλά χρόνια πριν, όταν ο γιος της ήταν ακόμη παιδί. «Δεν ήταν κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι προσωπικό», σημείωσε, εξηγώντας ότι απλώς ενίσχυσαν το αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή.

Ο νεαρός είχε ξεκινήσει τη δική του επαγγελματική πορεία ως εργολάβος, ενώ η προσωπική του ζωή παρέμενε σχετικά ιδιωτική. «Την κοπέλα του δεν τη γνώριζα», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη και σε ένα παλαιότερο τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί φίλος του οδηγώντας το αυτοκίνητό του.

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε τον Ιούλιο, ύστερα από έναν έντονο καβγά, όπως συχνά συμβαίνει μεταξύ μητέρας και γιου. Για τον θάνατό του, η ίδια είναι κατηγορηματική: «Ήταν φόνος». Τα ερωτήματα, ωστόσο, παραμένουν: «Γιατί μπήκε στο αυτοκίνητο; Τους ήξερε ή δεν τους ήξερε; Αν δεν τους ήξερε, δεν θα περίμενε ποτέ ότι θα του έκαναν κακό».

«Δεν πείραζε κανέναν. Ήταν καλό παιδί. Νευρικός, ναι, αλλά δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν κάπνιζε, δεν έπινε», πρόσθεσε συγκλονισμένη.

Η έρευνα συνεχίζεται



Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις, με στόχο να ρίξουν φως σε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.