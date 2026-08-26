Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου για την προετοιμασία των σχολείων, με τους μαθητές να παραλαμβάνουν τα βιβλία τους την πρώτη ημέρα λειτουργίας.

Το σχολικό ημερολόγιο περιλαμβάνει προγραμματισμένες αργίες και διακοπές για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, με την Καθαρά Δευτέρα να αποτελεί το μοναδικό τριήμερο της χρονιάς.

Η διδακτική χρονιά ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027, οπότε και ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων.

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Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία έχει ξεκινήσει, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο καθιερωμένος αγιασμός σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον αγιασμό.

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Οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να προετοιμάσουν τα σχολεία ενόψει της νέας χρονιάς.

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ο αγιασμός πραγματοποιείται κατά κανόνα μεταξύ 08:15 και 09:15, ενώ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια συνήθως ξεκινά μετά τις 09:30.

Η πρώτη ημέρα έχει κυρίως χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Οι μαθητές θα γνωρίσουν το πρόγραμμα της νέας χρονιάς και θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Το μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς

Πάντως, οι μαθητές θα πρέπει να περιμένουν αρκετά για το πρώτο και μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς.

Αυτό θα έρθει με την Καθαρά Δευτέρα, στις 15 Μαρτίου 2027, καθώς η συγκεκριμένη αργία πέφτει Δευτέρα.

Κατά τα άλλα, το σχολικό ημερολόγιο δεν δημιουργεί άλλες συνεχόμενες τριήμερες αποχές από τα μαθήματα, λόγω του τρόπου με τον οποίο «πέφτουν» οι υπόλοιπες αργίες.

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Οι αργίες και οι διακοπές στα σχολεία

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026: Η σχολική γιορτή πραγματοποιείται την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026: Πραγματοποιούνται οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Χριστούγεννα: Τα σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026. Οι διακοπές διαρκούν έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με επιστροφή στα μαθήματα την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

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Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027: Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2027: Το Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου 2027. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους.

Πρωτομαγιά 2027: Συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο και προβλέπεται μεταφορά της αργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Του Αγίου Πνεύματος φέτος «πέφτει» Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027, όμως η αργία δεν προσφέρει επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στους μαθητές, καθώς τα σχολεία θα έχουν ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, στις σχολικές αργίες προστίθενται η ημέρα εορτής του Πολιούχου της έδρας κάθε σχολείου, καθώς και η ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής, όπου προβλέπεται.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 ολοκληρώνεται την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027, οπότε και ξεκινούν ουσιαστικά οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές.

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