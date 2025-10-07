Σοβαρό ναυάγιο σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λέσβου, κοντά στο Τάρτι και τα Τσίλια στον Κόλπο της Γέρας.

Σύμφωνα με την τοπική ειδησιογραφική ιστοσελίδα στο stonisi, σκάφος που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χαθούν τέσσερις ανθρώπινες ζωές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες προχώρησαν σε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης. Συνολικά περισυνελέγησαν τουλάχιστον τέσσερις σοροί, σύμφωνα με τις πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες όπως αναφέρει το lesvosnews.net, ενώ 34 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τη θάλασσα να είναι ταραγμένη. Τα στελέχη του Λιμενικού συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επέβαιναν περισσότερα άτομα στο σκάφος.

Να σημειωθεί πως πριν από δύο ημέρες, μία ακόμα λέμβος με πρόσφυγες και μετανάστες ανετράπη στην προσπάθειά τους να περάσουν από τις τουρκικές ακτές προς τη Λέσβο. Το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 17 άτομα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Πλωμαρίου. Ωστόσο, μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.