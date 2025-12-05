Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου εκτυλίχθηκε ένα τραγικό περιστατικό στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, περίπου 84 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στον χώρο των δικαστηρίων.

Ο άνδρας είχε παρουσιαστεί στο ακροατήριο, καθώς ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη βρισκόταν σε προσωρινή διακοπή όταν ο 84χρονος κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Παρά το γεγονός ότι στο δικαστικό μέγαρο υπάρχει απινιδωτής, δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί, καθώς η κατάσταση του ηλικιωμένου εξελίχθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Οι δικαστικές αρχές κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και προσπάθησαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, όμως όταν έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, ήταν ήδη αργά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη και συζητήσεις για την ετοιμότητα αντιμετώπισης τέτοιων έκτακτων συμβάντων.