Με χρηματικό πρόστιμο έως και 2.000 ευρώ θα πληρώνουν οι οδηγοί που σταθμεύουν παράνομα σε ράμπες, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ώστε να διευκολύνουν άτομα με κινητικά προβλήματα και πολλές από αυτές εποπτεύονται από ειδικούς αισθητήρες.

Τέλος στην παράνομη στάθμευση και ειδικότερα σε εκείνη που παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση ατόμων με αναπηρία επιχειρεί να βάλει ο νέος ΚΟΚ, αυστηροποιώντας τις ποινές για όσους κλείνουν με το όχημά τους τις γνωστές σε όλους ράμπες αναπήρων.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη παράβαση εμπίπτει στην κατηγορία των αντικοινωνικών γεγονός που επισύρει την ποινή της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.

Ο νέος ΚΟΚ, ωστόσο, δεν αρκείται σε αυτό, αυξάνοντας το πρόστιμο στα 1.000 ευρώ και τη διάρκεια για εκείνους που θα επαναλάβουν την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 12 μηνών, με την άδεια οδήγησης να αφαιρείται για 180 ημέρες.

Τέλος, για εκείνους που θα υποπέσουν στην ίδια αντικοινωνική συμπεριφορά για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, ο ΚΟΚ προβλέπει χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν ολόκληρο χρόνο.

Σημειώστε ότι μεγάλοι δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων ώστε να περιφρουρήσουν τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κυκλοφορούν με άνεση και ασφάλεια, ενισχύοντας ακόμα και με τεχνικά μέσα την επίβλεψη των ραμπών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος έχει τοποθετήσει στις ράμπες ειδικούς αισθητήρες οι οποίοι αναγνωρίζουν όταν ένα όχημα σταθμεύσει παράνομα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση από μια ράμπα.

Το σύστημα αυτό είναι διασυνδεδεμένο με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες στη συνέχεια κινούν τη διαδικασία για τη βεβαίωση της παράβασης ή ακόμα και για την απομάκρυνση του παράνομα σταθμευμένου οχήματος.