Μπορεί πολλοί από τους κανόνες του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), να μην είναι καινούριοι, ωστόσο δεν εφαρμόζονταν με αυστηρότητα και φαντάζουν περίεργοι.

Με τις πρόσφατες αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ το τελευταίο δεκαήμερο, παρατηρείται πλέον συστηματική επιτήρηση και αυστηρότερη εφαρμογή ακόμη και σε φαινομενικά «ανώδυνες» συνήθειες της καθημερινής οδήγησης.

Advertisement

Advertisement

Πολλοί οδηγοί τοποθετούν σακούλες με ψώνια χαλαρά μέσα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ακόμη και ένα απλό φρενάρισμα μπορεί να μετατρέψει αυτά τα αντικείμενα σε κίνδυνο: Για παράδειγμα, ένα προϊόν μπορεί να κυλήσει κάτω από το κάθισμα και να σφηνώσει στο φρένο.

Έτσι, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση όλων των αντικειμένων στο πορτμπαγκάζ.

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά η οδήγηση με χοντρό μπουφάν επηρεάζει την ελευθερία κίνησης των χεριών και ενδέχεται να μειώσει τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται.

Ο καφές στο αυτοκίνητο, πλέον αποτελεί παραβίαση, καθώς το ένα χέρι μπορεί να φεύγει από το τιμόνι, ενώ υπάρχει και κίνδυνος να χυθεί, προκαλώντας προσωρινή απόσπαση στον οδηγό.

Η χρήση του κινητού στο χέρι απαγορεύεται εδώ και καιρό, το ίδιο ισχύει όμως και για την χρήση βάσεων (βεντούζες) στο παρμπρίζ, καθώς μπορεί να περιορίζουν το οπτικό πεδίο του οδηγού, ακόμα και αν το κινητό δεν χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη.