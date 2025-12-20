«Ποιο νόσημα θα προκαλέσει την επόμενη πανδημία;»: Στο ερώτημα αυτό που επανέρχεται επίμονα μετά την περίοδο 2020- 2021 που η λοίμωξη COVID-19 ανέτρεψε όσα γνωρίζαμε για την επέλαση των ιών και την πρόκληση πανδημίας, κλήθηκε να απαντήσει ο καθηγητής, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, στο πλαίσιο χθεσινής εκδήλωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με θέμα «Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Υγείας και Συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης του ΕΟΔΥ». Παρότι απέφυγε τις εκτιμήσεις για το ποιος παθογόνος παράγοντας θα μπορούσε να πυροδοτήσει το επόμενο μεγάλο πανδημικό κύμα, ήταν κατηγορηματικός ως προς το βασικό συμπέρασμα: «με μαθηματική ακρίβεια είναι βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί».

Ο κ. Τσιόδρας ενέταξε τη συζήτηση στο πλαίσιο της «Ενιαίας Υγείας» (One Health), δηλαδή της αλληλεξάρτησης ανθρώπου, ζώων και περιβάλλοντος. Όπως εξήγησε, οι ολοένα συχνότερες επαφές ανθρώπων με άλλα θηλαστικά, μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, διαμορφώνουν τις συνθήκες που ευνοούν την ανάδυση νέων απειλών. Υπενθύμισε ότι η συζήτηση για «την επόμενη φορά» δεν ξεκίνησε μετά τον κορωνοϊό. «Το περιμέναμε και πριν από την πανδημία της COVID. Το περιμέναμε και πριν από την πανδημία του 2009 με τον ιό της γρίπης H1N1», η οποία, όπως σημείωσε, ήταν «πιο “ελαφριά”, ευτυχώς. Έτσι, το περιμένουμε και τώρα, απλώς δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα το προκαλέσει».

Στο σκέλος της ετοιμότητας, ο καθηγητής αναφέρθηκε στη λίστα «Παθογόνων Προτεραιότητας» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η οποία επικαιροποιήθηκε πρόσφατα και λειτουργεί ως «χάρτης» για το πού κατευθύνεται η έρευνα: από την πρόληψη με εμβόλια μέχρι την ανάπτυξη φαρμάκων και θεραπευτικών σχημάτων. Σε αυτή τη διαρκή προετοιμασία, ο ΕΟΔΥ διαδραματίζει κομβικό ρόλο: ενίσχυση των εργαστηρίων, (συνεχής) επιτήρηση των παθογόνων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, αλλά και συνεργασίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση παθογόνων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.