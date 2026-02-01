Ο Νικηφόρος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», όπου μίλησε στον Νίκο Γρίτση για τη συμμετοχή του στο «J2US», την Ιωάννα Τούνη, αλλά και για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον οποίο θαύμαζε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στο μουσικό σόου του Νίκου Κοκλώνη, αποκαλύπτοντας πως στην αρχή δεν ήταν θετικός στο ενδεχόμενο να λάβει μέρος.

Όπως εξήγησε, δεν τον εξέφραζε ούτε το format του «J2US», ούτε η προοπτική να εμφανιστεί μαζί με την Ιωάννα Τούνη. «Δεν είναι το πεδίο της, ούτε το αντιμετωπίζει επαγγελματικά. Είχε, βέβαια, τη δυνατότητα να τραγουδήσει. Ωστόσο, βασικά δεν ήθελα να είμαι με την Ιωάννα, ούτε καν να συμμετάσχω στο J2US», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τελικά αποδέχθηκε την πρόταση επειδή, κατά την περίοδο της καραντίνας, ένιωθε εγκλωβισμένος και έντονα αγχωμένος μέσα στο σπίτι.

Advertisement

Advertisement

Όπως ξεκαθάρισε, η στάση του δεν σχετιζόταν προσωπικά με την Ιωάννα Τούνη, αλλά με το γεγονός ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με ένα τηλεοπτικό παιχνίδι και μια αισθητική που δεν τον αντιπροσώπευε. «Δεν είχα σχέση με την αντίληψη και την αισθητική», σημείωσε.

Παρά τις αρχικές του ενστάσεις, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. «Τελικά με την Ιωάννα ήμασταν μια χαρά», παραδέχτηκε, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι αρχικά είχε αρνηθεί τη συνεργασία, μέχρι τη στιγμή που έμαθε πως ένας άλλος καλλιτέχνης είχε αποδεχθεί την πρόταση. Τότε, όπως είπε, ενεργοποιήθηκε ο εγωισμός του: «Λέω “δεν το πιστεύω, είχε αυτός τα κότσια και όχι εγώ;”».