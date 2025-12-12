Βαρύτατες κατηγορίες κατά της Δημοτικής Αρχής του Βόλου για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση ζώου ράτσας pony, διατυπώνει η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου (Φι.Ο.Β.), το οποίο, όπως αναφέρει, χρησιμοποιήθηκε ως «ατραξιόν» στον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου καταγγέλλει μάλιστα ότι τοποθετήθηκε και δεύτερη φάτνη με πόνυ στην πόλη από τον Δήμο Βόλου την στιγμή που για την πρώτη φάτνη έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση.

Συγκεκριμένα η Δημοτική αρχή εκτός του ότι τοποθέτησε άλογο pony στη φάτνη που βρίσκεται στον Μητροπολιτικό ναό, τοποθέτησε ακόμη ένα εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου όπου λειτουργεί luna park για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, το ζώο ήταν απομακρυσμένο από το φυσικό του περιβάλλον, εγκλωβισμένο σε ξύλινη κατασκευή, με έντονο περιορισμό της φυσιολογικής του κίνησης και εκτεθειμένο σε αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο θέαμα.

Η φιλοζωική ομάδα τονίζει ότι η χρήση των ζώων αυτών στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού συνιστά εκμετάλλευση και παραβίαση της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις διατάξεις του νόμου 4830/2021, άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 24 παρ. 1, τις οποίες, όπως υποστηρίζεται, παραβιάζει η ενέργεια της δημοτικής αρχής.

Η Φι.Ο.Β. ζητά την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον χώρο, τον τερματισμό της έκθεσης και της παθητικής κακοποίησης, καθώς και τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης που οδηγεί σε σωματική εξάντληση του pony. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ζώου και τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

«Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ζώων δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα του εορταστικού θεάματος.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη φάτνη έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση. Συγκεκριμένα η Εισαγγελία Βόλου ζήτησε να διερευνηθεί εάν τηρούνται οι συνθήκες ευζωίας και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Νόμου 4830/21 που αφορά στη συμμετοχή ζώων σε θεάματα όπως παραστάσεις τσίρκου και καρναβάλια.

Στο πλαίσιο αυτό ανέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου να διερευνήσει εάν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα για το δημόσιο θέαμα και τις συνθήκες παραμονής του ζώου στη φάτνη.

Αχιλλέας Μπέος: «Επιθυμία μου να παραμείνει»

Από την πλευρά του ο ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, υποστηρίζει πως εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι κοντοστέκονται στη φάτνη για να δουν το πόνυ, το οποίο ταΐζει, ποτίζει και καθαρίζει άνθρωπος του Δήμου ενώ σε επιφυλακή όλο το 24ωρο υπάρχει κτηνίατρος.

«Είναι το άλογο ζώο συντροφιάς; Το παίρνει δηλαδή ο άλλος στο κρεβάτι του; Ζουν στον δικό τους κόσμο της υποκρισίας και της ψευτιάς. Ο δήμος θα κάνει ό,τι προβλέπει ο Νόμος, αλλά δεν θα υποκύψουμε σε παραλογίες. Επιθυμία μου είναι να παραμείνει εκεί η φάτνη, όπου εκατοντάδες παιδάκια βλέπουν το αλογάκι και χαίρονται», είπε ο κ. Μπέος μιλώντας για νέες καταγγελίες που έγιναν από φιλοζωικές και ΜΚΟ «που παίρνουν χρήματα και δεν ξέρω πού πάνε».

Με πληροφορίες από taxydromos.gr