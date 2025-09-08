Μια πολύ σοβαρή καταγγελία έκανε Ελληνίδα παραολυμπιονίκης, η οποία γνωστοποίησε πως οδηγός ταξί της αρνήθηκε την πρόσβαση στο όχημα, όταν αντίκρισε τον σκύλο οδηγό, που είχε η ίδια στο πλευρό της.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, παρουσιάζεται ο οδηγός του ραδιοταξί που κάλεσε η γυναίκα στην περιοχή της Κηφισιάς, να αρνείται να την εξυπηρετήσει, λέγοντας πως από το τηλεφωνικό κέντρο δεν ήταν ενήμερος ότι υπάρχει σκύλος.

Βασικός προβληματισμός του – όπως λέει – ήταν η καθαριότητα: «Αν κατουρήσει εγώ τι θα κάνω;», με τη γυναίκα να του απαντά «ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός;».

Οταν η παραολυμπιονίκης εξήγησε στον επαγγελματία οδηγό τη σχετική νομοθεσία, εκείνος αποκρίθηκε: «Σε αυτό το ταξί εγώ κάνω κουμάντο».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον νόμο, οι σκύλοι βοηθοί που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς.